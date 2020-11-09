Стратегия борьбы с коронавирусом в Украине включает две составляющие — противоэпидемические мероприятия и лечебный процесс.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, то из-за распространения коронавируса в Украине Минздрав предлагает от адаптивного карантина перейти к общим мерам, в частности введению карантина выходного дня.

Читайте: Голубовская поддержала локдаун: Это поможет остановить поток тяжелых больных

Также министр объяснил, что прекратят все плановые операции и госпитализации, кроме тех, которые необходимы по жизненным показаниям. Сюда относятся онкозаболевания, роды и остальные операции, которые невозможно отложить.

Кроме того, Максим Степанов напомнил, что эта норма действует на территории оранжевой карантинной зоны от начала адаптивного карантина.

Вместе с тем глава Минздрава отметил, что в Украине нет 100%-ной заполняемости коек больными коронавирусом. Однако напряженная ситуация сейчас в Донецкой и Сумской областях.

Всего, по состоянию на 9 ноября заполнены около 28 тыс. коек из 50 тыс. возможных.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что больницы в Украине прекращают плановые операции. По его словам, медицинские учреждения будут оказывать помощь ургентным больным и пациентам, которые заразились коронавирусом.