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Факты / Украина / Общество

Как Украина будет бороться с Covid-19 и все ли операции в больницах отменят — ответ Минздрава

Стратегия борьбы с коронавирусом в Украине включает две составляющие — противоэпидемические мероприятия и лечебный процесс.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, то из-за распространения коронавируса в Украине Минздрав предлагает от адаптивного карантина перейти к общим мерам, в частности введению карантина выходного дня.

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Также министр объяснил, что прекратят все плановые операции и госпитализации, кроме тех, которые необходимы по жизненным показаниям. Сюда относятся онкозаболевания, роды и остальные операции, которые невозможно отложить.

Кроме того, Максим Степанов напомнил, что эта норма действует на территории оранжевой карантинной зоны от начала адаптивного карантина.

Вместе с тем глава Минздрава отметил, что в Украине нет 100%-ной заполняемости коек больными коронавирусом. Однако напряженная ситуация сейчас в Донецкой и Сумской областях.

Всего, по состоянию на 9 ноября заполнены около 28 тыс. коек из 50 тыс. возможных.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что больницы в Украине прекращают плановые операции. По его словам, медицинские учреждения будут оказывать помощь ургентным больным и пациентам, которые заразились коронавирусом.

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