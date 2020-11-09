С Днем украинской письменности и языка 2020 украинцев поздравило представительство ЕС стихами Лины Костенко.

Команда представительства зачитала отрывок стихотворения Жизнь идет и все без корректур. Видео с приветствием было опубликовано на странице представительства ЕС в Украине.

— Представительство ЕС приветствует всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском языке отрывок из стихотворения Лины Костенко, — сообщили в ведомстве.

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???????? Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко???? pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

Диктант национального единства 2020

Ежегодно в день украинской письменности и языка проводят диктант национального единства 2020, начиная с 2000 года. Цель такого флешмоба — объединить украинцев вокруг государственного языка.

Полный текст радиодиктанта разместят на сайте Украинского радио 11 ноября. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем.

Те, кто прислал текст на проверку и победит, может рассчитывать на призы: книги, приглашения, экскурсии.