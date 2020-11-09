Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской письменности и языка заявил, что сожалеет о том, что ему не удалось в детстве хорошо выучить украинский язык.

Также Зеленский добавил, что ранее ему не удалось выучить украинский и говорить на нем правильно, а не так, как “один бывший премьер-министр”.

— Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, — в эти годы мне не посчастливилось хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра. Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским языком во взрослом возрасте — это невероятные эмоции, — написал Зеленский.

По его словам, есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком.

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Зеленский отметил, что буллинг, агрессия, принуждение — точно не будут способствовать ее изучению.

— Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он — самый прекрасный в мире!

День украинского языка и письменности

Дату 9 ноября для Дня украинского языка и письменности выбрали неспроста ведь по православному календарю — это день памяти Преподобного Нестора Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

День установлен указом президента Украины 6 ноября 1997 года.