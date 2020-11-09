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Факты / Украина / Политика

Слишком “положительные” новости: Ермак заболел коронавирусом

Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.

— Под конец рабочего дня получил слишком “положительные” новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально, — отметил Ермак.

Также он отметил, что этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

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— Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп, — добавил глава Офиса президента.

Андрей Ермак заболел коронавирусом

Коронавирус у Зеленского

9 ноября коронавирус диагностировали у Владимира Зеленского. Среди симптомов у него повышенная температура тела — 37,5.

В Офисе президента отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно. Для этого у него есть все необходимое оборудование и инструменты.

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