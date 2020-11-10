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Факты / Украина

83 тыс. вместо 50: в Минздраве озвучили количество коек для больных Covid-19

В Украине количество коек для больных коронавирусом планируют увеличить до 83 тыс.

Об этом во время брифинга 10 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Сначала было отведено 50 тыс. Сейчас мы понимаем, что мы можем увеличить до 83 тыс., но это уже критическое количество, которое мы посчитали в разрезе каждой области и каждой больницы, — отметил Максим Степанов.

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По словам Степанова, это количество позволит оказывать помощь больным другими заболеваниями.

Проблема с койками для больных коронавирусом

Из-за постоянного роста количества новых больных коронавирусом в Украине существует проблема с койками в больницах.

Поэтому в Минздраве заявили о возможном развертывании дополнительных мобильных госпиталей.

Возможными местами могут стать спортзалы и выставочные центры. Подробнее о проблеме с койками для больных коронавирусом читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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