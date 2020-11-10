Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 10 ноября в Киеве зафиксировали 748 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 45 667 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 894 стали летальными (22 смерти за последние сутки).
Выздоровели за сутки 337 киевлян, в общем 17 004.
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Заболели:
- 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет;
- 22 девочки от 1 до 17 лет;
- 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 74 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 145, в Днепровском — 103, в Подольском районе — 82 случая.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.