Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 10 ноября в Киеве зафиксировали 748 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 45 667 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 894 стали летальными (22 смерти за последние сутки).

Выздоровели за сутки 337 киевлян, в общем 17 004.

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Заболели:

417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет;

22 девочки от 1 до 17 лет;

16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 74 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 145, в Днепровском — 103, в Подольском районе — 82 случая.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: