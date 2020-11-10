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Факты / Украина

Коронавирус у норок может повлиять на эффективность вакцины — Ляшко

Вероятность мутации коронавируса среди норок еще не доказана, но она может иметь последствия для эффективности вакцины от Covid-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, коронавирус у норок подобный вирусу, который сейчас циркулирует среди людей. Однако у грызунов он имеет определенные мутации и изменения, которых раньше не фиксировали.

— Многие производители вакцины применяют спайк-белок коронавируса как цель, — добавил Ляшко.

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Также Ляшко проинформировал Госпродспоживслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук по поводу проведения исследований по оценке рисков мутации Covid-19 среди норок.

Коронавирус у норок

Случаи распространения коронавируса среди норок зафиксировали уже в шести странах, в частности в Дании. Власти страны приняли решение уничтожить всех норок на фермах, так как они могут передавать вирус человеку.

Предприниматели, которые разводят таких грызунов, получают материальную компенсацию.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Pixabay

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