Председатель фракции Слуга Народу Давид Арахамия рассказал, как теперь работает больной коронавирусом президент Владимир Зеленский. Он утверждает, что глава государства работает в удаленном режиме через защищенный онлайн-терминал.
Об этом Арахамия сообщил во время брифинга. Он отметил, что Зеленский активно работает, он постоянно присутствует на совещаниях онлайн.
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— В кабинете президента собираются участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием. В таком режиме президент планирует работать непрерывно, — рассказал Арахамия.
Он также добавил, что накануне президент также проводил совещание с премьером в отдаленном формате.
Арахамия добавил, что все, кто контактировал за последнюю неделю с заболевшими в ОП, сейчас “в режиме самоизоляции” и проходят тесты.
Первая леди Елена Зеленская ранее сообщала о состоянии президента — с ним все хорошо. Она отметила, что Зеленский изолировался, но продолжает работать.
Зеленский заболел коронавирусом
9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус. В Офисе президента отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно.