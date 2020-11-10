Председатель фракции Слуга Народу Давид Арахамия рассказал, как теперь работает больной коронавирусом президент Владимир Зеленский. Он утверждает, что глава государства работает в удаленном режиме через защищенный онлайн-терминал.

Об этом Арахамия сообщил во время брифинга. Он отметил, что Зеленский активно работает, он постоянно присутствует на совещаниях онлайн.

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— В кабинете президента собираются участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием. В таком режиме президент планирует работать непрерывно, — рассказал Арахамия.

Он также добавил, что накануне президент также проводил совещание с премьером в отдаленном формате.

Арахамия добавил, что все, кто контактировал за последнюю неделю с заболевшими в ОП, сейчас “в режиме самоизоляции” и проходят тесты.

Первая леди Елена Зеленская ранее сообщала о состоянии президента — с ним все хорошо. Она отметила, что Зеленский изолировался, но продолжает работать.

Зеленский заболел коронавирусом

9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус. В Офисе президента отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно.