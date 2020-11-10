Президент Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Сценарий выполнение его обязанностей кем-то другим пока не рассматривается.

Представитель президента Юлия Мендель заявила, что сейчас Зеленский чувствовал себя хорошо и находится в хорошем настроении.

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На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают:

— Президент активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому в Офисе надеются, что это не будет какая-то осложненная форма болезни.

Коронавирус у Владимира Зеленского диагностировали 9 ноября. Глава государства идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно из дома.

Также на дистанционный формат работы переходит глава Офиса президента Андрей Ермак, у которого подтвердили Covid-19.