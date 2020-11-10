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Факты / Украина

Мэр Николаева заболел коронавирусом

Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— У меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема — у меня обнаружили Covid-19 и небольшую пневмонию, — заявил Александр Сенкевич.

Читайте: Мэр Николаева объяснил, почему нет больных коронавирусом в области

Из-за заболевания глава города вынужденно идет на самоизоляцию.

Коронавирус в Украине

Все больше украинских чиновников болеют коронавирусом. 9 ноября о болезни сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Кроме того, в понедельник коронавирусом заболел президент страны Владимир Зеленский. А в октябре временно прекращали работу Верховной Рады Украины из-за вспышки инфекции среди народных депутатов.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Сенкевич

Фото: Dreamstime

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