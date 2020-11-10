Вакцину от коронавируса по самым оптимистическим прогнозам массово будут поставлять в страны, в том числе и в Украину, в мае-июне 2021 года.

Такой прогноз озвучил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка. Он напомнил, что на финальной стадии испытаний находятся 10 вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована и не готова для применения.

Также Сергей Литовка отметил, что стоимость вакцины будет значительно ниже для Украины, если ее получить в рамках программы COVAX.

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На днях американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса.

Производители заявили, что препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни. Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использование вакцины для людей от 16 до 85 лет.

Источник: Общественное