На парковке одного из торговых центров Киева появился вагончик с надписью Первый мобильный Covid-пункт, где берут анализы на коронавирус, а результат обещают через сутки. Журналисты проверили, безопасно ли это делать в таких условиях.

У киевлян место вызывает много сомнений, но лаборантка утверждает, что люди к ним идут, и работают они легально. За анализ берут 1,2 тыс. грн.

Работой Covid-пункта заинтересовалась Госпродпотребслужба. Результаты неутешительные — нет воды, канализации и даже света.

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Однако организаторы мобильного пункта утверждают, что имеют все разрешения, а все остальное не нужно, потому что сами анализы делают в лаборатории, с которой заключен договор.

По их словам, в этом пункте не проводится работа с пациентами — забор тестов проходит на улице.

Кварцевание не проводится. Медсестра с ведром и шваброй — это вся дезинфекция.

Документов тоже не хватает — нет лицензии на проведение медицинской практики в сфере сестринское дело.

Нет документального подтверждения, проводится ли дезинфекция помещения, а работники не проводят температурный скрининг.

Из-за многочисленных нарушений составили протокол, однако вагончик не закрыли. Имеет ли он право работать, будет решать суд.

Мобильный Covid-пункт в Киеве

В Киеве неизвестная компания открыла на проспекте Правды, 58 мобильный пункт тестирования на коронавирус, но проработал он недолго.

Образцы брали в обычном вагончике и отвозили в Вышгород. Стоимость теста 950 грн.

Накануне сюда пришли правоохранители и закрыли Covid-пункт.