Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине приостановили проведение части плановых госпитализаций и операций, однако это не касается оказания помощи, от которой зависит жизнь человека.

Об этом от брифинге 10 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— У нас остановлены определенные плановые операции и госпитализации. Но это не касается тех вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни, — уточнил Максим Степанов.

Читайте: Какие плановые операции и госпитализации разрешены в оранжевой зоне

По его словам, в стране в полном объеме будут оперировать больных онкологией, а также принимать роды.

Карантин в Украине

9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские медицинские учреждения прекращают проведение плановых операций и будут заниматься только лечением больных коронавирусом, а также ургентных пациентов.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.