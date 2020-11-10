Мать жены пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко Марины умерла 10 ноября, сообщил Порошенко.

— Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память…, — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявлял, что его теща Людмила Переведенцева, которая болела коронавирусом, находилась в критическом состоянии.

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В июне этого года умер отец Петра Порошенко, ему было 84 года. Алексей Порошенко был общественным и политическим деятелем и Героем Украины.