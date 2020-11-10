PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Умерла Людмила Переведенцева — мать Марины Порошенко

Мать жены пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко Марины умерла 10 ноября, сообщил Порошенко.

— Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память…, — написал  Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявлял, что его теща Людмила Переведенцева, которая болела коронавирусом, находилась в критическом состоянии.

Читайте: Умер отец Александра Шовковского

В июне этого года умер отец Петра Порошенко, ему было 84 года. Алексей Порошенко был общественным и политическим деятелем и Героем Украины.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх