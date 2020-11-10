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Факты / Украина / Общество

Более 10 тыс.: в Украине рекордно высокий прирост больных Covid-19

По состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили в 479 197 граждан страны.

За сутки медики обнаружили 10 842 новых случая инфицирования.

Также за последние сутки:

  • госпитализировано — 1 252 человека;
  • летальных случаев — 191;
  • выздоровели — 5 514 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42 966, методом ИФА — 25 996).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 479 197 человек;
  • выздоровели — 214 657 человек;
  • летальных исходов — 8756;
  • проведено ПЦР-тестов — 3 691 258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

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Коронавирус в регионах:

  • Киев — 45 667 случаев;
  • Винницкая область — 12 765 случаев;
  • Волынская область — 16 821 случай;
  • Днепропетровская область — 18 324 случая;
  • Донецкая область — 14 578 случаев;
  • Житомирская область — 19 616 случаев;
  • Закарпатская область — 17 620 случаев;
  • Запорожская область — 14 693 случая;
  • Ивано-Франковская область — 25 054 случая;
  • Киевская область — 21 038 случаев;
  • Кировоградская область — 3 204 случая;
  • Луганская область — 4 643 случая;
  • Львовская область — 34 304 случая;
  • Николаевская область — 10 787 случаев;
  • Одесская область — 29 336 случаев;
  • Полтавская область — 12 723 случая;
  • Ровенская область — 22 622 случая;
  • Сумская область — 15 297 случаев;
  • Тернопольская область — 22 389 случаев;
  • Харьковская область — 44 466 случаев;
  • Херсонская область — 5 833 случая;
  • Хмельницкая область — 20 328 случаев;
  • Черкасская область — 10 919 случаев;
  • Черновицкая область — 25 835 случаев;
  • Черниговская область — 10 335 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 9 ноября, в стране зафиксировали 469 018 случаев заболевания. Суточный прирост в этот день составил — 8 687 инфицированных Covid-19.

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