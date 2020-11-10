По состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили в 479 197 граждан страны.
За сутки медики обнаружили 10 842 новых случая инфицирования.
Также за последние сутки:
- госпитализировано — 1 252 человека;
- летальных случаев — 191;
- выздоровели — 5 514 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42 966, методом ИФА — 25 996).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 479 197 человек;
- выздоровели — 214 657 человек;
- летальных исходов — 8756;
- проведено ПЦР-тестов — 3 691 258.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
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Коронавирус в регионах:
- Киев — 45 667 случаев;
- Винницкая область — 12 765 случаев;
- Волынская область — 16 821 случай;
- Днепропетровская область — 18 324 случая;
- Донецкая область — 14 578 случаев;
- Житомирская область — 19 616 случаев;
- Закарпатская область — 17 620 случаев;
- Запорожская область — 14 693 случая;
- Ивано-Франковская область — 25 054 случая;
- Киевская область — 21 038 случаев;
- Кировоградская область — 3 204 случая;
- Луганская область — 4 643 случая;
- Львовская область — 34 304 случая;
- Николаевская область — 10 787 случаев;
- Одесская область — 29 336 случаев;
- Полтавская область — 12 723 случая;
- Ровенская область — 22 622 случая;
- Сумская область — 15 297 случаев;
- Тернопольская область — 22 389 случаев;
- Харьковская область — 44 466 случаев;
- Херсонская область — 5 833 случая;
- Хмельницкая область — 20 328 случаев;
- Черкасская область — 10 919 случаев;
- Черновицкая область — 25 835 случаев;
- Черниговская область — 10 335 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 9 ноября, в стране зафиксировали 469 018 случаев заболевания. Суточный прирост в этот день составил — 8 687 инфицированных Covid-19.