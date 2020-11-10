Что такое локдаун: какие ограничения предусматривает

В Украине могут ввести полный локдаун. Это жесткая форма карантина, ограничивающая пребывание людей на улице и транспорте, их свободное передвижение.

При локдауне нормально функционировать могут лишь компании критической инфраструктуры.

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Что такое локдаун

Локдаун — это жесткая форма карантина, при которой ограничен передвижения людей как внутри страны, так и за пределами. Работать остаются только важные структуры — продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла, АЗС и органы власти и правопорядка.

Также предполагается закрытие границ и все остальное может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмена транспортного сообщения.

Локдаун в Украине

В Украине уже вводили локдаун с марта по май. Тогда предполагалось, что за это время система Минздрава подготовится к возможному наплыву пациентов с Covid-19.

В Украине были закрыты торговые центры, парки и культурные учреждения. Также не работали маленькие магазины, киоски и рынки. Было остановлено межобластное сообщение, железная дорога и авиационные перевозки.

В общественный транспорт в городах пускали только при наличии пропуска. Работало только такси.

Возможен ли повторный локдаун в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее не исключил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых больных в день.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, чтобы в Украине уменьшить количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи, надо как минимум 21 день полного локдауну.

Но Украина сейчас не может себе позволить полный локдаун.

— За полного локдауна, люди будут терять работу, им элементарно не за что будет покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной, — пояснил Степанов.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует ухудшение ситуации с приходом зимы. Поэтому есть целесообразным введение полного локдауна.

Локдаун возвращается в Европе

В Европе вернулись к локдауна, на срок от 14 до 30 дней такие страны:

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Уэльс;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

В некоторых странах запрещена работа общепита ночью, введен комендантский час. В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.

В Испании локдаун объявили целые регионы. Въезд и выезд из них невозможен без уважительной причины.

До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционное обучение.

Локдаун — слово 2020 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.

Это режим изоляции, вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.