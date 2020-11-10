Что такое локдаун: какие ограничения предусматривает

В Украине могут ввести полный локдаун. Это жесткая форма карантина, ограничивающая пребывание людей на улице и транспорте, их свободное передвижение.
При локдауне нормально функционировать могут лишь компании критической инфраструктуры.
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Что такое локдаун
Локдаун — это жесткая форма карантина, при которой ограничен передвижения людей как внутри страны, так и за пределами. Работать остаются только важные структуры — продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла, АЗС и органы власти и правопорядка.
Также предполагается закрытие границ и все остальное может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмена транспортного сообщения.
Локдаун в Украине
В Украине уже вводили локдаун с марта по май. Тогда предполагалось, что за это время система Минздрава подготовится к возможному наплыву пациентов с Covid-19.
В Украине были закрыты торговые центры, парки и культурные учреждения. Также не работали маленькие магазины, киоски и рынки. Было остановлено межобластное сообщение, железная дорога и авиационные перевозки.
В общественный транспорт в городах пускали только при наличии пропуска. Работало только такси.
Возможен ли повторный локдаун в Украине
Президент Владимир Зеленский ранее не исключил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых больных в день.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, чтобы в Украине уменьшить количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи, надо как минимум 21 день полного локдауну.
Но Украина сейчас не может себе позволить полный локдаун.
— За полного локдауна, люди будут терять работу, им элементарно не за что будет покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной, — пояснил Степанов.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует ухудшение ситуации с приходом зимы. Поэтому есть целесообразным введение полного локдауна.
Локдаун возвращается в Европе
В Европе вернулись к локдауна, на срок от 14 до 30 дней такие страны:
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Уэльс;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
В некоторых странах запрещена работа общепита ночью, введен комендантский час. В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.
В Испании локдаун объявили целые регионы. Въезд и выезд из них невозможен без уважительной причины.
До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционное обучение.
Локдаун — слово 2020 года
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.
Это режим изоляции, вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.
В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.