В Полтаве 11-летнего мальчика оставили жить в больнице из-за побоев отчима

В Полтавской области 11-летний мальчик, сбежавший из дома и попавший в больницу, отказался возвращаться домой из-за систематических побоев отчима.

На основании заявления бабушки ребенка и самого мальчика в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Полтавское районное отделение полиции начало досудебное расследование. Полтавская областная прокуратура взяла дело на контроль.

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Во время процессуального руководства прокуратурой будет предоставляться оценка действиям и бездействию родителей малолетнего мальчика, должностных лиц территориальных подразделений служб по делам детей, органов полиции и общеобразовательной школы, где учится ребенок.

До выяснения всех обстоятельств совершения насилия против мальчика в семье, он будет находиться в больнице. После чего будет решаться вопрос об его проживании у бабушки.

Избиение ребенка

В Одессе женщина избила двухлетнего ребенка на глазах у прохожих. Полиция, которая выехала на вызов, отправила 39-летнюю женщину на медицинское освидетельствование, по результатам которого, оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Двухлетнего мальчика госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Источник: Полтавская областная прокуратура