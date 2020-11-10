Украина готова развернуть гуманитарные лагеря возле Крыма из-за Covid-19

Украина готова развернуть гуманитарные лагеря в Херсонской области возле Крыма из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников по итогам онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи Янезом Ленарчичем.

Также стороны обсудили вопрос пенсионного обеспечения людей.

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Резников отметил, что правительство делает все, чтобы люди могли комфортно получать социальные выплаты.

— С 10 ноября, например, открыты два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них — в Счастье, открыт многофункциональный сервисный центр, — заявил Резников.

Украинский министр подчеркнул, что оккупационные власти пытают украинцев в так называемой Изоляции. В частности, речь шла о журналисте Стате Асеев, который провел там 28 месяцев.

— Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в “Изоляции”. Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма, — отметил Резников.

Коронавирус в Крыму

В оккупированном РФ Крыму за прошедшие сутки выявлен 141 случай коронавируса.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11 157 человек с начала года.

Также 10 ноября зафиксировали самый большой показатель смертности с начала пандемии — 15 летальных случаев.