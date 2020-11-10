PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Украина приближается к пику эпидемии, до весны ситуация не улучшится — врач

Пик коронавируса еще не состоялся — Украина только приближается к этому периоду. Улучшения эпидемиологической ситуации не стоит ожидать до весны. Об этом сообщила Светлана Гук — врач-пульмонолог и заведующий инфекционным отделением одной из столичных клиник.

— Страны, где коронавирус обнаружили ранее, сообщают, что во время второй волны уменьшилось количество смертей и тяжелых случаев. В Украине подобная аналогия не наблюдается, поскольку мы находимся в разных “волновых” зонах.

Врач сообщила, что количество случаев и их сложность только нарастает. 10% пациентов всегда переносят вирусные заболевания в более сложной форме.

Читайте: Коронавирус у норок может повлиять на эффективность вакцины — Ляшко

— Украина приближается к пику заболеваемости. Затем будет спад, хотя до весны не стоит ожидать значительного облегчения.

Коронавирус в Украине

10 ноября в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. За период пандемии положительные тесты получили 479 197 украинцев.

За последние сутки от осложнений умерло 191 человек, всего зарегистрировано 8 756 летальных случаев.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх