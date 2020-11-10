Пик коронавируса еще не состоялся — Украина только приближается к этому периоду. Улучшения эпидемиологической ситуации не стоит ожидать до весны. Об этом сообщила Светлана Гук — врач-пульмонолог и заведующий инфекционным отделением одной из столичных клиник.

— Страны, где коронавирус обнаружили ранее, сообщают, что во время второй волны уменьшилось количество смертей и тяжелых случаев. В Украине подобная аналогия не наблюдается, поскольку мы находимся в разных “волновых” зонах.

Врач сообщила, что количество случаев и их сложность только нарастает. 10% пациентов всегда переносят вирусные заболевания в более сложной форме.

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— Украина приближается к пику заболеваемости. Затем будет спад, хотя до весны не стоит ожидать значительного облегчения.

Коронавирус в Украине

10 ноября в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. За период пандемии положительные тесты получили 479 197 украинцев.

За последние сутки от осложнений умерло 191 человек, всего зарегистрировано 8 756 летальных случаев.