Все КПВВ начали работать в Донецкой и Луганской областях

Украина открыла контрольные пункты въезда-выезда пропуска в Донецкой и Луганской областях. С украинской стороны работают семь пунктов пропуска. Но сейчас боевики Российской Федерации блокируют проход для граждан Украины.

Обновлено в 13:20.В Донецкой контрольные пункты въезда-выезда блокируют пророссийские боевики. Они загораживают пропуск на всех дорожных коридорах в Гнутово, Новотроицком, Марьинке и Майорском.

На Луганщине боевики пока не пропускают людей через пункты пропуска Счастье и Золотое.

Обновлено в 10:30. С 10 ноября все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях начали функционировать. Пропускные операции будут проводиться ежедневно с 08.00 до 16.00.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой и Луганской областных государственных администраций. Украинские пограничники готовы пропускать граждан и транспортные средства, чтобы люди могли добраться до родных по обе стороны линии разграничения.

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— Все КПВВ Луганщины начали работу в 8.00. На КПВВ в Золотом, Станице Луганской и Счастье начался пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинской власти территории, — сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Усі КПВВ Луганщини розпочали роботу о 8:00 Так, на КПВВ у Золотому, Станиці Луганській та Щасті розпочався пропуск… Опубликовано Луганська обласна державна адміністрація Понедельник, 9 ноября 2020 г.

В Донецкой области работают контрольные пункты въезда-выезда в Гнутово, Новотроицком, Марьинке и Майорском.







Украина открыла КПВВ на Донбассе, но со стороны ОРДЛО проход блокирован / 2 фотографии

Во время пропуска на пунктах будут осуществлять температурный скрининг граждан. Все обязательно должны придерживаться социальной дистанции и одевать маску. После въезда на подконтрольную Украине территорию граждане также должны пройти обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Украина откроет КПВВ на Донбассе, несмотря на блокирование РФ

Украина возобновляет работу всех КПВВ в районе проведения операции объединенных сил, согласно договоренностям, достигнутым в нормандском формате и во время прошлого заседания ТКГ.

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы заявила, что Российская Федерация не будет возобновлять вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе. С 10 ноября КПВВ работают только с украинской стороны.

Источник: Луганська ОГА, Донецька ОГА

Фото: Донецька ОГА