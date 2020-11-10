Президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

Этот вопрос лидеры обсудили во время телефонного разговора.

— Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины, — отметил президент.

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Кроме этого, стороны обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Парижских договоренностей нормандского саммита.

Владимир Зеленский отметил, что все еще есть провокации со стороны незаконных вооруженных формирований, нарушающих перемирие. Он добавил, что украинская сторона выполнила договоренности об открытии КПВВ Счастье и Золотое. Но начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной.

Со своей стороны Ангела Меркель пожелала Владимиру Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса.

Вакцина от Covid-19

На днях американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз этого года, а в 2021 году — 1,3 млрд.