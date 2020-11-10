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Факты / Украина / Политика

Все хорошо: Елена Зеленская рассказала о самочувствии президента

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как чувствует себя президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября получил положительный результат теста на коронавирус.

Она должна была сейчас присутствовать на Международном форуме культурной дипломатии, но из-за заболевания супруга пребывает на самоизоляции.

Выступая в онлайн-режиме с приветствием, она сообщила, что Владимир Зеленский не испытывает проблем со здоровьем.

— Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать, — отметила Зеленская.

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Болезнь Зеленской

12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания, медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

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