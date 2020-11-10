Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как чувствует себя президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября получил положительный результат теста на коронавирус.
Она должна была сейчас присутствовать на Международном форуме культурной дипломатии, но из-за заболевания супруга пребывает на самоизоляции.
Выступая в онлайн-режиме с приветствием, она сообщила, что Владимир Зеленский не испытывает проблем со здоровьем.
— Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать, — отметила Зеленская.
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Болезнь Зеленской
12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.
Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания, медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.