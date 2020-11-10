В Украине разработают программу Здоровая нация, в которой будут практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолении их последствий.

Это хотят сделать для того, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом. Разработку программы инициировал президент Владимир Зеленский из-за ситуации, которая сложилась во всем мире из-за пандемии Covid-19.

Глава государства такую ​​идею объяснил тем, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, легче переносят коронавирус и выздоравливают быстрее. Поэтому, по его мнению, акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении, поскольку здоровая нация должна стать национальной идеей.

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В рамках программы Здоровая нация будут рассказывать о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о Корзине здоровья — перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма и укрепления иммунитета.

В ближайшее время Офис президента совместно с Кабмином наработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Между тем президент продолжает работать дистанционно, поскольку 9 ноября стало известно о коронавирусе у Владимира Зеленского.

Он пошел на самоизоляцию и находится под наблюдением врачей. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя нормально.