37% жалоб украинцев в контакт-центр по Сovid-19 — на работу семейных врачей

В контакт-центр Минздрава по противодействию коронавируса поступает наибольшее количество жалоб — 37% относительно работы семейных врачей.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер во время брифинга.

— Темы звонков, по которым оставляли обращения (жалобы или вопросы, требующие дополнительного решения) — работа семейных врачей (37%), предоставление услуг медучреждениями (25%), работа лабораторий (11%), работа поликлиник, амбулаторий (7%) , жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест (4%), — сказал он.

По словам Ярослава Кучера, наибольшее количество подобных обращений зарегистрировано в Киевской области (22%), Днепропетровской (9%), Харьковской (7%), Черкасской (6%) и в Киеве (9%).

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2 ноября заработал всеукраинский круглос

Также заместитель министра отметил, что с начала работы контакт-центр по противодействию коронавируса получил около 27 тыс. звонков, из них 7,631 тыс. были обработаны в автоматическом режиме.

50% звонков касаются именно диагностики Covid-19, около 9% обращений — амбулаторного лечения, 6% — бесплатных и платных тестов, 5,7% — порядка прохождения самоизоляции и 3,6% — подписание деклараций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировали 10 611 новых случаев коронавируса.

Всего в стране 489 808 человек заболели Covid-19. За сутки госпитализация понадобилась 1 453 пациентам. За последние сутки 191 пациент умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Всего зарегистрировано 8 947 летальных случаев.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.