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5G может появиться в Украине до конца 2021 – Кабмин утвердил план

5G-интернет может появиться в Украине до конца 2021 года.

Об этом говорится в плане мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в стране, который приняли на заседании правительства 11 ноября.

— Это еще один шаг к наращиванию цифрового лидерства Украины в мире, — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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