Байден готов с Лондоном и Парижем устанавливать мир на Донбассе — заявление

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, готов вместе с европейским лидерами работать над урегулированием конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, говорится в сообщении штаба демократа.

Так, Байден выразил готовность вместе с Францией работать над конфликтами в Украине, в Сирии, а также — по иранской ядерной программе.

Также вместе с Великобританией демократ готов искать пути решения проблем, связанных с Балканами и Украиной.

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Выборы в США

Официальные результаты выборов в США еще не объявлены, но Байден еще в субботу, 7 ноября, выступил с победной речью в своем родном городе Уилмингтон.

Уверенность демократа основывается на прогнозах результатов волеизъявления, которые опубликовали СМИ.

Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о намерении требовать в судах пересчета голосов.