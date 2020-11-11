Кабмин согласовал назначение трех глав ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким, главой Одесской ОГА – Сергей Гриневецкий, главой Сумской ОГА — Василий Хома.

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Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии Слуга народа в Николаевской области.

Гриневецкий является бывшим депутатом Верховной Рады нескольких созывов, а также был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.

Хома ранее был заместитель главы Харьковской ОГА.

Увольнение глав ОГА

Председатели Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Одесской — Максима Куцого и Сумской — Романа Грищенко уволены, в соответствии с поданными ими заявлениями.

Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал соответствующие указы — №488, 489 и 490.