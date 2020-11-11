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Факты / Украина

Кабмин обязал пешеходов носить в темное время суток световозвращающие элементы

Кабинет министров Украины сделал обязательное ношение световозвращающих элементов для пешеходов. Носить их нужно в темное время суток и если недостаточная видимость при движении по проезжей части или обочине.

Это решение было принято 11 ноября на заседании правительства. Ранее Кабмин только рекомендовал носить такие элементы.

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Сейчас пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной в темное время суток, или в любое время плохой видимости обязаны надевать световозвращающие элементы, такие как: ленты, наклейки, жилеты.

В Кабмине отмечают, что нововведение должно повысить уровень безопасности на улице. Если у человека в одежде есть световозвращающий  элемент, то вероятность аварии уменьшается в 6-8 раз.

Также в правительстве утверждают, что при плохой погоде в такой одежде, человека будет видно на расстоянии 130-150 метров. А в темной одежде видно только на 25-50 метров.

В Украине ввели карантин выходного дня

В Украине правительство ввело карантин выходного дня до 30 ноября. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова объяснил, что карантин выходного дня является альтернативой полного локдауна экономики.

Будут работать учреждения финансовых услуг, почтовой связи, АЗС без зон питания, СТО и гостиницы.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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