Карантин выходного дня может существенно снизить явку во втором туре местных выборов

В Комитете избирателей Украины считают, что введение жестких карантинных мер в выходные дни значительно уменьшит явку избирателей во втором туре местных выборах 2020.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что карантин выходного дня может отразиться на голосовании или повлечет обвал явки.

Кроме того, он призвал министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко максимально акцентировать внимание на факторах безопасности для избирателей.

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— Сейчас в своих сообщениях для СМИ они говорят о рисках для бизнеса. Очень важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается от похода в супермаркет. Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены все меры безопасности — социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контактов, — отметил Кошель.

Также глава КИУ подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы не допустить уменьшения или срыва второго тура местных выборов 2020.

Карантин выходного дня

9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине собираются ввести карантин выходного дня, о котором говорят в течение длительного времени.

Предварительно карантин выходного дня продлится с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. В настоящее время Министерство здравоохранения лишь будет рекомендовать прекратить работу ТРЦ, развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Работать будут продуктовые магазины, заправки, общественный транспорт и аптеки.

11 ноября Кабмин рассматривает это решение.