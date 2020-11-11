Ставка исключительно на штрафы, запреты и ограничения приведет к тому, что карантин просто не будет действовать, считает председатель партии Голос Кира Рудык.
На фоне акции протеста рестораторов под стенами Кабмина, который должен сегодня принять решение о введении карантина выходного дня, в Голосе раскритиковали инициативу Минздрава.
— Взятки чиновникам и полиции на местах уже сегодня позволяют работать кафе, ресторанам и ночным клубам круглосуточно во всех городах-миллионниках, — объяснила Рудык.
Поэтому она считает, что для стабилизации ситуации с распространением коронавируса сначала срочно кадрово усилить Минздрав, кардинально пересмотреть структуру расходов госбюджета на борьбу с Covid-19, начать массовое бесплатное тестирование населения, а изолировать только тех, кто уже болеет.
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— Также необходимо предусмотреть достойные компенсации бизнесу, который ограничит работу из-за карантина выходного дня. А гражданам, которые в период полного или частичного карантина потеряют работу — финансовую помощь, — добавила Рудык.
Кроме того, по ее мнению, правительство обязано внедрять карантин обдуманно и планово, то есть предупреждать людей не позднее чем за неделю.
Карантин выходного дня в Украине
Карантин выходного дня в Украине хотят ввести из-за невозможности остановить распространение коронавируса.
По его условиям, рестораны, кафе должны работать только на вынос, ТРЦ закроют и запретят развлекательные мероприятия.
Митингующие под Кабмином рестораторы считают, что это убьет бизнес, они не смогут выплачивать зарплаты своим сотрудникам.
Источник: Голос