Ставка исключительно на штрафы, запреты и ограничения приведет к тому, что карантин просто не будет действовать, считает председатель партии Голос Кира Рудык.

На фоне акции протеста рестораторов под стенами Кабмина, который должен сегодня принять решение о введении карантина выходного дня, в Голосе раскритиковали инициативу Минздрава.

— Взятки чиновникам и полиции на местах уже сегодня позволяют работать кафе, ресторанам и ночным клубам круглосуточно во всех городах-миллионниках, — объяснила Рудык.

Поэтому она считает, что для стабилизации ситуации с распространением коронавируса сначала срочно кадрово усилить Минздрав, кардинально пересмотреть структуру расходов госбюджета на борьбу с Covid-19, начать массовое бесплатное тестирование населения, а изолировать только тех, кто уже болеет.

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— Также необходимо предусмотреть достойные компенсации бизнесу, который ограничит работу из-за карантина выходного дня. А гражданам, которые в период полного или частичного карантина потеряют работу — финансовую помощь, — добавила Рудык.

Кроме того, по ее мнению, правительство обязано внедрять карантин обдуманно и планово, то есть предупреждать людей не позднее чем за неделю.

Карантин выходного дня в Украине

Карантин выходного дня в Украине хотят ввести из-за невозможности остановить распространение коронавируса.

По его условиям, рестораны, кафе должны работать только на вынос, ТРЦ закроют и запретят развлекательные мероприятия.

Митингующие под Кабмином рестораторы считают, что это убьет бизнес, они не смогут выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

Источник: Голос