11 ноября количество больных коронавирусом в мире не идет на спад. В Украине количество больных пересекло отметку в 10 тыс. за сутки, поэтому власть думает ввести карантин выходного дня, чтобы уменьшить контакты людей и распространение коронавируса.

В мире зафиксировали более 51 млн инфицированных. За все время пандемии умерли 1,2 млн жителей планеты, 33 млн выздоровели.

За последние сутки в Украине зафиксировали 10 611 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 489 808 человек заболели Covid-19. За сутки госпитализация понадобилась 1 453 пациентам.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Увеличение смертности от коронавируса в Италии и Великобритании

В двух европейских странах, Италии и Великобритании, зафиксировали рост смертности от Covid-19. В Италии за последние сутки умерло 580 человек, такое количество в стране фиксировалось в апреле.

А в Великобритании от осложнений, вызванных вирусом, умерло 532 пациента, это самый высокий показатель с мая.

Российская неудачная попытка вакцинации против Covid-19

В России трое медиков, которым ввели вакцину против коронавируса Спутник V, заболели Covid-19. Их вакцинировали первой партией российского вещества против Covid-19.

По словам ученых, случаи заражения после вакцинации связаны иммунитетом, который не успел сформироваться против коронавируса. Через три недели медики получат вторую дозу вакцины.

Когда будет вакцина в Украине?

По прогнозам руководителя экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики МОЗ Сергея Литовка, вакцина от Covid-19 в Украине будет в мае-июне 2021 года. Ее стоимость будет ниже, если получать ее в рамках программы COVAX.

В украинских больницах уже более 28 тыс. больных или с подозрением на Covid-19

В медицинских учреждениях Украины находится 28 564 больных или с подозрением на коронавирус. Максим Степанов отметил, что сейчас вирус стал более агрессивным, увеличивается количество тяжелых больных.

Он призвал не заниматься самолечением, а сразу сообщали семейному врачу при появлении симптомов болезни.

В Украине хотят ввести карантин выходного дня, правительство уже приостановило плановые операции

11 ноября по инициативе Министерства здравоохранения Украины Кабмин рассмотрит изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов должен представить полный перечень ограничений.

Из-за опасений за свой бизнес рестораторы вышли на протест в Киеве. Они требуют не вводить карантин выходного дня.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Также в Украине приостановили проведение части плановых госпитализаций и операций, но это не касается оказания помощи, от которой зависит жизнь человека. В полном объеме будут оперировать больных онкологией, а также принимать роды.