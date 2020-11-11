Коронавирус стал более агрессивным, из-за чего в Украине фиксируют больше сложных случаев заболевания.

Об этом во время брифинга 11 ноября заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Сейчас намного агрессивнее стал этот вирус. Количество тяжелобольных увеличивается, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, негативная тенденция фиксируется во всей стране.

Коронавирус в Украине

В Украине 11 ноября зафиксировали 10 611 случаев инфицирования коронавирусом. Эпидситуация в стране не улучшается, за время пандемии вирус подтвердили у 489 808 человек.

За все время 8 947 граждан страны скончались от осложнений, вызванных вирусом, за сутки — 191. Выздороветь удалось 221 459 пациентам, за день — 6 802.

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