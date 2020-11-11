PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Лечение коронавируса в домашних условиях: кому не нужна госпитализация

В Минздраве рассказали, кто из пациентов с подтвержденным коронавирусом может лечиться в домашних условиях.

Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Лечиться в домашних условиях могут только те люди, у которых фиксируется легкое течение болезни. Решение по такому лечению принимает только семейный врач, — уточнил Максим Степанов.

Читайте: Коронавирус стал более агрессивным, украинцы болеют тяжелее — Степанов

В то же время Степанов пояснил, что такое легкое течение заболевания.

Симптомы:

  • есть невысокая температура до 38 градусов, которая контролируется путем приема жаропонижающих;
  • насморк;
  • сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности, когда есть утрудненное дыхание, увеличение количества дыхательных движений;
  • отсутствие желудочно-кишечных проявлений;
  • отсутствие изменений психического состояния.

В то же время врач должен осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента, который лечится дома, и контактных лиц.

Также Степанов призвал украинцев не лечиться самостоятельно, не покупать и хаотично не принимать антибиотики и другие сильные препараты.

Это может нанести вред здоровью, а также привести к тому, что они просто не помогут, когда человеку действительно понадобится помощь.

Лечение коронавируса

В Украине изменили протокол лечения больных коронавирусом.

В него добавили препарат украинского производителя Биовен.

Также украинские специалисты согласовали лекарственное средство Ремдесивир.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка