Лечение коронавируса в домашних условиях: кому не нужна госпитализация

В Минздраве рассказали, кто из пациентов с подтвержденным коронавирусом может лечиться в домашних условиях.

Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Лечиться в домашних условиях могут только те люди, у которых фиксируется легкое течение болезни. Решение по такому лечению принимает только семейный врач, — уточнил Максим Степанов.

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В то же время Степанов пояснил, что такое легкое течение заболевания.

Симптомы:

есть невысокая температура до 38 градусов, которая контролируется путем приема жаропонижающих;

насморк;

сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности, когда есть утрудненное дыхание, увеличение количества дыхательных движений;

отсутствие желудочно-кишечных проявлений;

отсутствие изменений психического состояния.

В то же время врач должен осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента, который лечится дома, и контактных лиц.

Также Степанов призвал украинцев не лечиться самостоятельно, не покупать и хаотично не принимать антибиотики и другие сильные препараты.

Это может нанести вред здоровью, а также привести к тому, что они просто не помогут, когда человеку действительно понадобится помощь.

Лечение коронавируса

В Украине изменили протокол лечения больных коронавирусом.

В него добавили препарат украинского производителя Биовен.

Также украинские специалисты согласовали лекарственное средство Ремдесивир.