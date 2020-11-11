Лечение коронавируса в домашних условиях: кому не нужна госпитализация

В Минздраве рассказали, кто из пациентов с подтвержденным коронавирусом может лечиться в домашних условиях.
Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
— Лечиться в домашних условиях могут только те люди, у которых фиксируется легкое течение болезни. Решение по такому лечению принимает только семейный врач, — уточнил Максим Степанов.
Читайте: Коронавирус стал более агрессивным, украинцы болеют тяжелее — Степанов
В то же время Степанов пояснил, что такое легкое течение заболевания.
Симптомы:
- есть невысокая температура до 38 градусов, которая контролируется путем приема жаропонижающих;
- насморк;
- сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности, когда есть утрудненное дыхание, увеличение количества дыхательных движений;
- отсутствие желудочно-кишечных проявлений;
- отсутствие изменений психического состояния.
В то же время врач должен осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента, который лечится дома, и контактных лиц.
Также Степанов призвал украинцев не лечиться самостоятельно, не покупать и хаотично не принимать антибиотики и другие сильные препараты.
Это может нанести вред здоровью, а также привести к тому, что они просто не помогут, когда человеку действительно понадобится помощь.
Лечение коронавируса
В Украине изменили протокол лечения больных коронавирусом.
В него добавили препарат украинского производителя Биовен.
Также украинские специалисты согласовали лекарственное средство Ремдесивир.