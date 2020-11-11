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Факты / Украина / Политика

Есть желание что-то менять: Притула о президентских амбициях

Бывший кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах.

— У меня есть огромное желание менять что-то в стране. Следующая парламентская кампания — это то, к чему я готовлюсь, — сказал политик.

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На уточняющую тезис, что президентская кампания будет раньше, чем парламентская Притула ответил:

— Посмотрим, как будут происходить объединение патриотических сил, кто из этого фронта патриотического решится пойти на выборы.

Посмотрим, кто осознает, что его могут больше не избрать президентом и, возможно будут, какие-то изменения в поведении (очевидно, речь идет о Петре Порошенко, — Ред.).

Выборы мэра Киева

Во время местных выборов 2020, которые прошли 25 октября, киевляне избирали будущего мэра города.

Больше всего голосов, по предварительным результатам, получил действующий глава города Виталий Кличко.

Подробнее о выборах мэра Киева читайте на Фактах ICTV.

Источник: hromadske

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