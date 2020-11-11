Погода на 11 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в среду, 11 ноября, будет облачной с прояснениями практически во всех регионах Украины.

Также сегодня синоптики не прогнозируют осадков.

На востоке, западе и севере стране ожидаются ночные заморозки.

Теплее всего будет на юге страны, здесь столбики термометров покажут +7°…+9°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Погода на неделю

Прогноз погоды в Украине на неделю говорит о том, что до пятницы столбики термометров будут находиться примерно на одном уровне.

По прогнозу синоптиков, еще немного похолодает в четверг, 12 ноября, но в пятницу тепло снова отыграет несколько градусов.