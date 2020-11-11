PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ночные заморозки: погода в Украине на 11 ноября (КАРТА)

Погода в среду, 11 ноября, будет облачной с прояснениями практически во всех регионах Украины.

Также сегодня синоптики не прогнозируют осадков.

На востоке, западе и севере стране ожидаются ночные заморозки.

Теплее всего будет на юге страны, здесь столбики термометров покажут +7°…+9°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Читайте: Оттепели и ледяные дожди: синоптики дали прогноз на осень и зиму

Погода на 11 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на неделю

Прогноз погоды в Украине на неделю говорит о том, что до пятницы столбики термометров будут находиться примерно на одном уровне.

По прогнозу синоптиков, еще немного похолодает в четверг, 12 ноября, но в пятницу тепло снова отыграет несколько градусов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка