Нидерланды выделили Украине €4 млн на разминирование на Донбассе

Правительство Нидерландов предоставило €4 млн на гуманитарное разминирование Донбасса.

В посольстве сообщили, что увеличили поддержку в пять раз на разминирование территории в Донецкой и Луганской областях.

— Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности, — сказал посол Нидерландов в Украине Еннес где Мол.

Согласно новой правительственной программе действий разминирования в Украине на 2020-2024 годы, его будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.

Как отмечается, первые команды HALO, поддержанные Нидерландами, начали работать на востоке Украины с октября.

Читайте: Тревожная ситуация: Россия блокирует процесс разминирования на Донбассе

В посольстве отметили, что недавно утвержденные парламентом изменения в закон Украины О противоминную деятельность в Украине приблизят ее к международным стандартам. Согласно этому закону образуется национальный орган по вопросам противоминной деятельности, а также центр противоминной деятельности и центр гуманитарного разминирования под эгидой Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Долгосрочной целью нидерландской политики в Украине является укрепление стабильности, безопасности и процветания в стране, особенно в Донбассе. Для достижения этой цели Нидерланды сосредотачиваются на реализации реформ, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украина занимает пятое место в мире по уровню смертности от мин и боеприпасов, неразорвавшихся, и третье — по количеству инцидентов с противотранспортными минами. За последние шесть лет на востоке Украины погибло более 750 человек (в том числе 27 детей), еще 1500 получили телесные повреждения от мин и боеприпасов, неразорвавшихся.

Разминирование Донбасса

В сентябре 2020 года Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию на Донбассе в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое запланировано на ноябрь.