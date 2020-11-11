Олександр Борняков: Проект Дія City разработан на основе интересов всех участников IT-сектора

Цель Дія Сity — создать среду для развития высокотехнологичных отраслей, а не предоставить отдельным секторам экономики налоговые или другие льготы.
Проект Министерства цифровой трансформации был разработан на основе интересов всех участников рынка, а не пожеланий отдельных компаний.
Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации и руководитель проекта Дія City Александр Борняков в колонке для Новое время.
Борняков пишет, что законопроект был подготовлен в тесном сотрудничестве с представителями IT-бизнеса, депутатским корпусом и представителями Кабмина. К работе над законопроектом на всех этапах привлекались профильные ассоциации.
— Цель Дія City — создать функциональную среду для развития высокотехнологичных отраслей, а не предоставить отдельным секторам экономики налоговые или другие льготы.
Впрочем, мы неоднократно сталкивались с тем, что отдельные игроки рынка видели в проекте решения своих конкретных бизнес-интересов.
Более того, желание переписать правила игры под себя было настолько большим, что отдельные участники предложили предоставить им возможность самостоятельно написать законопроекты, — отметил замминистра.
Законопроект не изменит действующие правила ведения бизнеса для IT-индустрии, однако создаст альтернативу — специальный правовой режим для компаний, которые добровольно станут резидентами Дія City.
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Налоговая нагрузка не будет увеличена, но станут доступны элементы английского права, новая форма найма — GIG-работники, а также дополнительная защита интеллектуальной собственности и еще ряд возможностей.
Резидентство в Дія City основано на принципах добровольности, однако компании, которые готовы стать резидентами, должны отвечать ряду критериев: заработной платы работников, их количества и удельного веса доходов от основной деятельности.
Критерии резидентства позволят вступление компаниям, деятельность которых сосредоточена на разработке компьютерных игр и программного обеспечения, предоставлении программных продуктов онлайн, исследованиях и разработках в области информационных технологий и прочее.Читайте: Вдвое больше рабочих мест для IT сферы - Федоров о Дія City Свидетельство о рождении, ИНН и другие документы: Дія обновила перечень услуг СМС на зарубежные номера и перевод для иностранцев: Дия получит обновление
Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщали, что запуск Дія City позволит Украине превратиться в полноценный IT-хаб. Ожидается, что создание одних из лучших условий работы для резидентов позволит привлечь в Украину ведущие компании индустрии со всего мира.
Мы первые в мире: иностранные государства хотят купить приложение Дія
В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о поступлении предложений от других стран по продаже приложения Дія. В частности, им заинтересовались Япония и Грузия.