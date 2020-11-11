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Факты / Украина / Политика

Разумков заразился коронавирусом: как себя чувствует спикер Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.

О своем инфицировании Разумков сообщил в Facebook.

— Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно, — написал Дмитрий Разумков.

Пользователи соцсети активно желают председателю Верховной Рады скорейшего выздоровления.

Читайте: Реакция была быстрой: Разумков о действиях Рады в ответ на скандальное решение КСУ

Коронавирусом заразились Зеленский и Ермак

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.

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