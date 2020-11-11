Разумков заразился коронавирусом: как себя чувствует спикер Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.

О своем инфицировании Разумков сообщил в Facebook.

— Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно, — написал Дмитрий Разумков.