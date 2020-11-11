Разумков заразился коронавирусом: как себя чувствует спикер Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.
О своем инфицировании Разумков сообщил в Facebook.
— Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно, — написал Дмитрий Разумков.
Пользователи соцсети активно желают председателю Верховной Рады скорейшего выздоровления.
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Коронавирусом заразились Зеленский и Ермак
9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.
В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.