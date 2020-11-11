Выборы мэра Одессы: СБУ разоблачила массовую фальсификацию голосов

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.
Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, который использовали под видом “общественной приемной” одного из общественно-политических деятелей.
Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной махинации.
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Второй тур выборов мэра Одессы
Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября. Во втором туре местных выборов примут участие действующий мэр города Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь).
Соответствующее решение было принято Одесской городской территориальной избирательной комиссией.