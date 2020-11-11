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Факты / Украина / Общество

Сложный период с Covid-19 продлится до апреля 2021 года — Степанов

Сложный период с Covid-19 в Украине может длиться до апреля 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно, – сказал он.

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По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период.

— Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация, – подчеркнул Степанов.

Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины от Covid-19 в конце первого квартала 2021 года.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин внес изменения в Постановление № 641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

Предварительно, новые ограничения продлятся до 30 ноября, то есть шесть следующих выходных.

Источник: Украина 24

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