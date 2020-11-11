Это попытка правительства средствами малого и среднего бизнеса показать хоть какие-то действия. Действия, единственным результатом которых будут дополнительные проблемы в семьях людей, по которым пандемия и так ударила сильнее всего, — объяснил свое решение мэр города.

— Карантин выходного дня — это вообще не выход. Можно еще сделать карантин “обеденного перерыва”, или карантин по четным и нечетным. Но все это — абсурд.

Он добавил, что люди хотят знать, что в государственных больницах есть специально оборудованные места, потому что это безопасность.

— Люди также хотят знать, что в случае беды они получат кислород, потому что два ИВЛ-аппарата с начала пандемии для Львова от государства — это ничто.

Садовой попросил львовян воздержаться от громких празднований.

Карантин выходного дня

В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лучший вариант для медицинской системы — это введение локдауна на всей территории Украины на три недели. Однако этого не выдержит экономика. Поэтому Минздрав рекомендует хотя бы усилить карантинные ограничения.