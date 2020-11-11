Крайний срок для установления результатов местных выборов 2020 в Украине — 6 ноября включительно, поэтому Центральная избирательная комиссия должна принять неотложные меры для их немедленного обнародования на официальном веб-сайте.

Об этом говорится в письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на имя председателя ЦИК Олега Диденко.

По его словам, в обществе растет напряженность из-за недостаточного информирования об официальных результатах выборов, а это создает риски для национальной безопасности.

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Данилов обеспокоен тем, что предельной датой установления результатов голосования на местных выборах определено 6 ноября, однако по состоянию на 11 ноября в некоторых территориальных округах они до сих пор не установлены.

— Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности…обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии, — говорится в письме.

Второй тур местных выборов в Украине

В некоторых городах избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. Второй тур состоится 15 и 22 ноября.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.