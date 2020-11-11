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Факты / Украина / Общество

ЦИК объяснила, почему до сих пор нет всех результатов местных выборов

Центральная избирательная комиссия объяснила, что задержка с подсчетом голосов на местных выборах 2020 в некоторых общинах произошла из-за обжалования результатов в судах.

Еще одна причина — повторный подсчет голосов, сообщили в ЦИК.

Сейчас до сих пор не установлены результаты выборов депутатов две областных, две районных, пять городских, две поселковых советов и шесть городских и одного поселкового мэра.

На сегодня установлено результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и около 99,51% — сельских, поселковых и городских голов.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

До сих пор не установлены:

  • Феодосийская городская ТИК (Днепропетровская обл) — результаты выборов городского головы;
  • Криворожская городская ТИК (Днепропетровская обл) — результаты выборов депутатов городского совета и городского головы;
  • Овруцкая городская ТИК (Житомирская обл) результаты выборов депутатов горсовета и городского головы;
  • Каменская городская ТИК (Черкасская обл) — результаты выборов депутатов горсовета и городского головы.

Повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов:

  • депутатов поселкового совета и поселкового головы Коцюбинского поселкового ТИК (Киевская обл);
  • депутатов поселкового совета Калиновского поселкового ТИК (Киевская обл).

Васильковская городская ТИК (Киевская обл.) И Черновицкая городская ТИК должны установить итоги и результаты местных выборов депутатов городских советов и городских голов в среду до конца дня.

Поэтому пока не установлены результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областного совета, а также Обуховского и Черновицкого райсовета.

Второй тур местных выборов в Украине

В некоторых городах избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. Второй тур состоится 15 и 22 ноября.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Источник: ЦИК

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