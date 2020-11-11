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Факты / Мир

Украинские вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси — Минобразования

Министерство образования Украины обещает способствовать студентам из Беларуси в поступлении в украинские университеты.

Гражданам Беларуси для въезда в Украину с целью обучения теперь не нужно приглашение от учреждения высшего образования или визы.

Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы до 15 декабря.

Читайте: Протесты в Белоруссии: Лукашенко пригрозил студентам отчислением

Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.

Беларусь не признает дипломы

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству принять меры для того, чтобы в Беларуси не признавали дипломы, полученные за рубежом.

Лукашенко считает, что за рубежом белорусским студентам “промывают мозги”, настраивая против нынешней власти.

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