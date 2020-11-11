В Украине по состоянию на утро 11 ноября зафиксировали 10 611 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 489 808 человек заболели Covid-19. За сутки госпитализация понадобилась 1453 пациентам.

За последние сутки 191 пациент умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Всего зарегистрировано 8 947 летальных случаев.

6 802 человека выздоровели, всего — 221 459.

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Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

За все время пандемии в Украине провели 3 735 166 ПЦР-тестирований, за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43 908, методом ИФА — 29 377).

г. Киев — 46 632 случаи;

Винницкая область — 12 970 случаев;

Волынская область — 17 236 случаев;

Днепропетровская область — 18 690 случаев;

Донецкая область — 15 066 случаев;

Житомирская область — 20 194 случая;

Закарпатская область — 18 056 случаев;

Запорожская область — 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 643 случая;

Киевская область — 21 731 случай;

Кировоградская область — 3 280 случаев;

Луганская область — 4 738 случаев;

Львовская область — 34 988 случаев;

Николаевская область — 11092 случаи;

Одесская область — 30 041 случай;

Полтавская область — 13 143 случая;

Ровенская область — 23 035 случаев;

Сумская область — 15 662 случая;

Тернопольская область — 22 549 случаев;

Харьковская область — 44 948 случаев;

Херсонская область — 6075 случаев;

Хмельницкая область — 20 826 случаев;

Черкасская область — 11 063 случая;

Черновицкая область — 26 301 случай;

Черниговская область — 10 564 случая.

Коронавирус в Украине

Для сравнения по состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 479 197 граждан страны.

За сутки медики обнаружили 10 179 новых случаев инфицирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.