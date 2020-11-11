PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине более 10 тыс. больных Covid-19 за сутки — где больше всего инфицированных

В Украине по состоянию на утро 11 ноября зафиксировали 10 611 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 489 808 человек заболели Covid-19. За сутки госпитализация понадобилась 1453 пациентам.

За последние сутки 191 пациент умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Всего зарегистрировано 8 947 летальных случаев.

6 802  человека выздоровели, всего — 221 459.

Читайте: Выздоровели почти 33,5 млн человек: коронавирус в мире 11 ноября

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

За все время пандемии в Украине провели 3 735 166 ПЦР-тестирований, за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43 908, методом ИФА — 29 377).

  • г. Киев — 46 632 случаи;
  • Винницкая область — 12 970 случаев;
  • Волынская область — 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область — 18 690 случаев;
  • Донецкая область — 15 066 случаев;
  • Житомирская область — 20 194 случая;
  • Закарпатская область — 18 056 случаев;
  • Запорожская область — 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 25 643 случая;
  • Киевская область — 21 731 случай;
  • Кировоградская область — 3 280 случаев;
  • Луганская область — 4 738 случаев;
  • Львовская область — 34 988 случаев;
  • Николаевская область — 11092 случаи;
  • Одесская область — 30 041 случай;
  • Полтавская область — 13 143 случая;
  • Ровенская область — 23 035 случаев;
  • Сумская область — 15 662 случая;
  • Тернопольская область — 22 549 случаев;
  • Харьковская область — 44 948 случаев;
  • Херсонская область — 6075 случаев;
  • Хмельницкая область — 20 826 случаев;
  • Черкасская область — 11 063 случая;
  • Черновицкая область — 26 301 случай;
  • Черниговская область — 10 564 случая.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Для сравнения по состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 479 197 граждан страны.

За сутки медики обнаружили 10 179 новых случаев инфицирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх