В Украине по состоянию на утро 11 ноября зафиксировали 10 611 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 489 808 человек заболели Covid-19. За сутки госпитализация понадобилась 1453 пациентам.
За последние сутки 191 пациент умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Всего зарегистрировано 8 947 летальных случаев.
6 802 человека выздоровели, всего — 221 459.
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Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
За все время пандемии в Украине провели 3 735 166 ПЦР-тестирований, за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43 908, методом ИФА — 29 377).
- г. Киев — 46 632 случаи;
- Винницкая область — 12 970 случаев;
- Волынская область — 17 236 случаев;
- Днепропетровская область — 18 690 случаев;
- Донецкая область — 15 066 случаев;
- Житомирская область — 20 194 случая;
- Закарпатская область — 18 056 случаев;
- Запорожская область — 15 285 случаев;
- Ивано-Франковская область — 25 643 случая;
- Киевская область — 21 731 случай;
- Кировоградская область — 3 280 случаев;
- Луганская область — 4 738 случаев;
- Львовская область — 34 988 случаев;
- Николаевская область — 11092 случаи;
- Одесская область — 30 041 случай;
- Полтавская область — 13 143 случая;
- Ровенская область — 23 035 случаев;
- Сумская область — 15 662 случая;
- Тернопольская область — 22 549 случаев;
- Харьковская область — 44 948 случаев;
- Херсонская область — 6075 случаев;
- Хмельницкая область — 20 826 случаев;
- Черкасская область — 11 063 случая;
- Черновицкая область — 26 301 случай;
- Черниговская область — 10 564 случая.
Коронавирус в Украине
Для сравнения по состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 479 197 граждан страны.
За сутки медики обнаружили 10 179 новых случаев инфицирования.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.