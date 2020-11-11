Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников получил положительный тест на коронавирус. С понедельника он находится на самоизоляции.
Вице-премьер Резников заразился коронавирусом
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