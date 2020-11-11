Тест на коронавирус — единственный достоверный метод диагностики болезни. Сегодня в Украине делают несколько вариантов тестирований, среди которых ПЦР, ИФА и на антиген.

ПЦР-тестирование признано самым эффективным способом подтвердить болезнь. Именно на его результаты ориентируются врачи в Украине. Экспресс-тесты не всегда могут предоставить полную информацию о состоянии больного. Кроме того, недавно в Украине начали делать тесты на антиген.

По сравнению с весной в Украине тест на коронавирус делают не только в государственных, но и в частных клиниках. Но, несмотря на это, из-за огромного количества больных украинцам все же приходится ждать своей очереди. О том, как подготовиться к тесту, где и как его сделать, читайте на Фактах ICTV.

Показания для сдачи теста на коронавирус

Тест на коронавирус необходимо проходить людям, которые имеют симптомы болезни, например, лихорадку, кашель, затрудненное дыхание, потерю обоняния.

Кроме того, его рекомендуют делать контактным лицам — тем, кто так или иначе контактировал с больным.

Что делать, если нужно пройти тест на коронавирус

Сейчас тест на коронавирус делают не только в государственных, но и в частных клиниках.

Тест можно пройти бесплатно по направлению семейного врача. Однако в государственных клиниках огромные очереди. Быстрее это можно сделать, обратившись самостоятельно в частную клинику, но за это придется заплатить.

Однако специалисты все же после ухудшения состояния рекомендуют сначала обратиться к семейному врачу, который проведет общий осмотр и, помимо теста, может назначить еще общий анализ крови, который покажет наличие воспалительных или же других патологических процессов в организме.

При первом обращении человека направляют на ПЦР-тестирование, которое подтвердит наличие болезни. Экспресс-тесты в таком случае не назначают. Их делают лишь в острой или более поздней стадиях болезни, а также когда результат нужно получить мгновенно, например, в случае экстренной госпитализации пациента.

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Как подготовиться к тесту на коронавирус

На любой анализ рекомендуют приходить утром натощак. Кроме того, перед ПЦР нельзя умываться и чистить зубы.

Как проходит ПЦР-тест

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — выявление возбудителя инфекции, он позволяет определить РНК вируса SARS-CoV-2 в мазке на начальной стадии.

Человек с подозрением приходит в клинику, где специалист с помощью инструмента, похожего на ватную палочку, делает забор мазка со слизистой носоглотки и/или ротоглотки.

Этот образец исследуют, и через некоторые время (в Украине из-за очередей это происходит в среднем через три-четыре дня) пациент получает результат.

Как проходит ИФА-тестирование

Экспресс-тестирование позволяет увидеть ответную реакцию иммунной системы на вторжение инфекции, а не сам вирус.

В клиниках можно сдать такие виды быстрых тестов:

анализ на антитела igM к коронавирусу — выявляет антитела на острой стадии болезни;

анализ на антитела igG к коронавирусу — демонстрирует наличие антител, которые организм вырабатывает на более поздних стадиях болезни.

Для проведения экспресс-теста специалист делает забор крови больного.

Как проходит тест на антиген

Тест на антиген — анализ, который позволяет с высокой вероятностью определить наличие инфицирования.

Забор биоматериала происходит из носоглотки человека.

Где сдать тест на коронавирус в Киеве и цены

По информации представителей Киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета, которые изучали стоимость ПЦР-тестов в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях, в гослабораториях их стоимость колеблется от 0 до 1,8 тыс. грн, в частных — от 530 грн до 3,4 тыс. грн.

Сделать тестирование сегодня возможно во многих отделениях клиник — как государственных, так и частных. Несколько примеров с ценами:

Оксфорд Медикал: ПЦР — 1,7 тыс. грн, ИФА — от 500 до 600 грн;

Дила: ПЦР — от 1,4 до 1,8 тыс. грн, ИФА — от 500 до 740 грн;

Синево: ПЦР — 990 грн, антиген — 800 грн, ИФА — 400 грн.

Что делать, если подтвердили коронавирус

После подтверждения коронавируса нужно обращаться к врачу, который, исходя из состояния, назначит больному лечение.

Тяжелобольных госпитализируют в больницу. Люди с незначительными симптомами лечатся дома.

При этом они минимизируют свои контакты и находятся на самоизоляции.

Горячая линия Минздрава

С 2 ноября в Украине начал работать всеукраинский контакт-центр Минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Украинцы могут получить ответы на вопросы о вирусе по телефону — 0 800-60-20-19.

Звонки на горячую линию бесплатные.

Отечественные тесты на коронавирус

В Украине выделили 1 млрд грн на закупку тест-систем на выявление коронавируса, которые разработали в Украине.

Об этом в начале ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Подробнее о тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник