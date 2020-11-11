Курс валют НБУ на 11 ноября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 11 ноября подорожал на 1 копейку.

Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,12 грн/1$.

Курс евро наоборот снизился на 19 копеек — до 33,20 грн/1€.

Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,367 грн.

Курс валют на 11 ноября:

$1 — 28,1206 грн;

€1 — 33,2006 грн;

1 польский злотый — 7,3803 грн;

10 российских рублей — 3,6783 грн.

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Прогноз курса доллара в ноябре

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.