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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевело, доллар почти замер: курс валют на 11 ноября

Курс доллара по состоянию на 11 ноября подорожал на 1 копейку.

Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,12 грн/1$.

Курс евро наоборот снизился на 19 копеек — до 33,20 грн/1€.

Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,367 грн.

Курс валют на 11 ноября:

  • $1 — 28,1206 грн;
  • €1 — 33,2006 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3803 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6783 грн.

Читайте: Украина потеряла $1 трлн ВВП из-за отсутствия реформ: Шмыгаль представил аудит экономики

Курс валют НБУ на 11 ноября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара в ноябре

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

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