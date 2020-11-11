Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей.

Он предусматривает привлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.

План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование единого реестра таких лиц.

Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мер 30 августа.

Подобные мероприятия должны обеспечить облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.

Аудит внедренных реформ

Владимир Зеленский предлагает провести аудит всех внедренных в Украине реформ. Это поможет решить конституционный кризис в Украине.

Президент пояснил, что аудит поможет исправить ошибки, допущенные в реформах, и согласовать законодательство Конституции.