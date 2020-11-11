PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал указ о защите интересов жертв похищений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей.

Он предусматривает привлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.

План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование единого реестра таких лиц.

Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мер 30 августа.

Подобные мероприятия должны обеспечить облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.

Аудит внедренных реформ

Владимир Зеленский предлагает провести аудит всех внедренных в Украине реформ. Это поможет решить конституционный кризис в Украине.

Президент пояснил, что аудит поможет исправить ошибки, допущенные в реформах, и согласовать законодательство Конституции.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка