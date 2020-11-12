Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 12 ноября в мире зафиксировано 52 048 827 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 673 тыс. человек.

Количество смертей возросло на 12,6 тыс., за весь период пандемии умерло 1 282 796 больных. Наибольшее количество инфицированных Covid-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

12 ноября в Украине обнаружили 11 057 случаев заболевания. Всего заразилось 500 865 украинцев. За последние сутки от осложнений умерли 198 пациентов, а в целом зафиксировано 9 145 смертей.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения назвала предпосылку завершению пандемии коронавируса. По словам специалиста ВОЗ Суммии Сваминатан, для этого нужно вакцинировать около 70% жителей планеты.

Зафиксирована вспышка Covid-19 в Европейском парламенте — законодательном органе Европейского союза. Болезнь подхватили сотни депутатов.

Рекордно низкие показатели заболеваемости наблюдаются в Новой Зеландии — всего один случай в сутки. В то же время в Австрии обнаружили 11 больных.

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Новости о вакцине и вспышка коронавируса среди нардепов

Украина получит 8,5 млн доз вакцины для коронавируса по программе Covax. Такое количество препарата обеспечит лишь 20% населения.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Точная дата транша станет известна после 19 ноября.

Депутаты Верховной Рады начали массово болеть коронавирусом. Положительные тесты получили 75 народных депутатов — это каждый шестой. Сейчас 14 из них болеют, в частности председатель ВР Дмитрий Разумков.

Отказ от карантина выходного дня

11 ноября Кабинет министров Украины ввел карантин выходного дня. Он предусматривает ограничения для работы кафе и ресторанов, культурных мероприятий, торговых центров и тому подобное.

Многие города отказываются от таких нововведений. В частности мер Ровно сообщил, что пока не будет вводить новые правила.

Львовский городской совет даже подала иск в суд из-за карантина выходного дня. Отказались от усиления карантинных мероприятий также в городе Славянск Донецкой области.